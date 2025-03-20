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Zonguldak'ta Öğretmene Otomobil Çarptı

Zonguldak'ta Öğretmene Otomobil Çarptı
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Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Özge Tozak'a otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Tozak yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyiye gidiyor.

Zonguldak'ta bir otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Özge Tozak'a çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrek ilçesi hastane mevkisinde Rıfat E. idaresindeki 67 NA 328 plakalı Tofaş marka otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Kuva-yı Milliye Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Özge Tozak'a (35) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Tozak'ın imdadına çevredekiler yetişti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tozak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken sürücü Rıfat E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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