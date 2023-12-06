Zonguldak'ta Öğretmen, 8 Yaşındaki Çocuğu İtme İddiasıyla Hakim Karşısına Çıkacak

Zonguldak'ta 8 yaşındaki çocuğu iterek darp ettiği iddia edilen öğretmen hakkındaki iddianame tamamlandı. Kasten yaralama suçundan cezalandırılması talep edilen öğretmen hakim karşısına çıkacak.

İddialara göre olay geçen Mart ayında Kozlu ilçesinde yaşandı. İddialara göre E.Ç.'nin, 8 yaşındaki A.A.'nın öğrenim gördüğü okulda öğretmen olarak görev yaptığı, A.A.'yı darp ettiği iddiaları ve ailenin şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Baba C.A. ifadesinde oğlu A.A.'nın okuldan eve geldiğinde yüzünde şişlik gördüğünü, durumu oğluna sorduğunda öğretmenin kendisini iterek yanağını sıktığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine baba C.A., öğretmen E.Ç.'den şikayetçi oldu.

"Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit yaralama" suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan E.Ç. ise söz konusu suçlamaları kabul etmedi. Küçük çocuğun adli raporunun da eklendiği iddianamede şüphelinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş olsa bile küçük çocuğun yaralanmasına ilişkin anlatımları, adli raporun uyumluluğu dolayısıyla beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Kamu görevlisi olan E.Ç.'nin olay tarihinde okulunda öğrenci olan A.A.'yı darp ederek üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açılması talep edilirken kasten yaralama suçundan 5.Asliye Ceza Mahkemesi'nce cezalandırılmasına ve hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması da iddianamede yer aldı. Tarafların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - ZONGULDAK