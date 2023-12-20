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Zonguldak'ta nitelikli cinsel istismar suçundan hüküm giyen zanlı yakalandı

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan bir zanlı Çaycuma ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Zonguldak'ta "On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde "On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 12 yıl, 12 ay hapis cezası bulunan bir zanlı, Çaycuma ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı; Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Jandarma Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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