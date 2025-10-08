Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Kdz. Ereğli'de gerçekleştirilen operasyonda Ö.Ç. ve H.K. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 875 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 55 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ç. ve H.K., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK