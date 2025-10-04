Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesinde "Narkotik Suçlarla Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Belirlenen 6 adrese eş zamanlı olarak yapılan aramalarda; 2 kilo 864 gram kubar esrar, 16 gram toz esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 96 adet kilitli poşet ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 obje, 1 adet sikke ile 12 adet bıçak ve kama bulundu.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa