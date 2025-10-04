Haberler

Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesinde "Narkotik Suçlarla Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Belirlenen 6 adrese eş zamanlı olarak yapılan aramalarda; 2 kilo 864 gram kubar esrar, 16 gram toz esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 96 adet kilitli poşet ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 obje, 1 adet sikke ile 12 adet bıçak ve kama bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.