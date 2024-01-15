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Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, Ş.S isimli şüpheli yakalandı ve 2 kilo 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca, hakkında yakalama emri bulunan E.T isimli şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin tarafında Ş.S isimli şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda ölümcül etkiye sahip 2 kilo 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan şüpheli Ş.S adliyeye sevk edildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise hakkında yakalama emri bulunan E.T isimli şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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