Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 14 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonlarında, toplamda 429 gram sentetik kannabinoid, 212 gram metamfetamin ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin üç ilçede düzenlediği narkotik operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu çerçevede Merkez, Çaycuma ve Kdz. Ereğli ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 429 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 212 gram metamfetamin, 72,5 gram kubar esrar, 27 gram sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet elektronik sigara ve 1 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
