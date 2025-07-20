Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı, 3'ü Tutuklandı

Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı, 3'ü Tutuklandı
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 11 kişi yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında sentetik kannabinoid ve esrar bulunuyor. 3 şüpheli ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ekipler il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda T.A., S.B., A.K., P.B., S.A., F.A., G.A., F.T., Z.A., M.A. ve T.Ş. isimli 11 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 kilo 258 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 47 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 13 bin 580 lira para ele geçirildi.

P.B., S.A., F.A., G.A., F.T., Z.A., M.A. ve T.Ş. isimli şüphelilere 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. T.A., S.B. ve A.K. isimli 3 şüpheli ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Zonguldak ve Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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