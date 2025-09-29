Haberler

Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kdz. Ereğli ilçesinde düzenledikleri narkotik operasyonunda 1 kişi 1 kilo 500 gram metamfetamin ile yakalanarak tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerce yapılan operasyonda A.Y. isimli şüpheli, 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan A.Y., cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.