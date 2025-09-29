Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kdz. Ereğli ilçesinde düzenledikleri narkotik operasyonunda 1 kişi 1 kilo 500 gram metamfetamin ile yakalanarak tutuklandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ekiplerce yapılan operasyonda A.Y. isimli şüpheli, 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Mahkemece tutuklanan A.Y., cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. - ZONGULDAK
