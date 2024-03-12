Zonguldak'ta Müzikhol İşletmecisinin Cinayetinde 2 Sanık Tahliye Edildi

Zonguldak'ta iki yıl önce müzikhol işletmecisi Tolga Korkmaz'ın öldürüldüğü cinayette tutuklu 3 sanıktan 2'si tahliye edildi.

Olay, Devrek ilçesinde 2 yıl önce Tolga Korkmaz'a ait müzikholde yaşandı. İddialara göre, başka bir müzikholün işletmecisi Muhammet B., babası Zihni B., Levent A. ve Ahmet K. ile birlikte Korkmaz'a ait işyerine gelerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine önce Levent A. çevreye ateş açarken Muhammet B. de pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'a ateş etti.

Kanlar içinde kalan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra üç şüpheli jandarmaya teslim olurken olay günü zanlılara şoförlük yaptığı tespit edilen Ahmet K. da gözaltına alındı.

Muhammet B., babası Zihni B. ve Levent A. nöbetçi mahkemece tutuklanırken Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca dört şüpheli hakkında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürme suçuna iştirak ve suça yardım etme suçlarından hapis cezası talep edilerek hazırlanan iddianame Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Muhammet B., Korkmaz'dan içki alacağı için işyerine gittiğini aralarında başlayan tartışmanın büyüdüğünü söyledi.

Tutuklu sanık, "İşyerime gel paranı vereceğim deyince gittik. Gittiğimizde kalabalık vardı. Bana 'sen kimsin beni para için arıyorsun' diye üzerime yürüdü" dedi.

Muhammet B., çıkan kavgada silah sesi duyduğunu panikle aracından tüfeği alarak kalabalığın olduğu tarafa tek el ateş ettiğini söyledi. Sanık, yaşadıklarından dolayı pişman olduğunu, kimseyi öldürme veya yaralama niyetinin olmadığını söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Ahmet K. SEGBİS ile duruşmaya katılarak suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanıklardan Zihni B. kavga esnasında yere düşünce karşı tarafın kendisine saldırdığını, oğlu Muhammet B.'nin ise kendisini kurtardığını söyledi.

Sanıklardan Levent A. da kendisini korumak için kimseyi hedef almadan ateş ettiğini söyledi.

Öldürülen Tolga Korkmaz'ın annesi R.K. da oğlunun öldürülmesinde her şeyin planlı olduğunu öne sürerek şöyle dedi:

"Ben her şeyin planlı olduğunu düşünüyorum. Benim oğlumu 8 kasa içki için mi öldürdüler, niye öldürdüler oğlumu? Bedelini kim ödeyecek" diye ağladı.

Mahkeme heyeti; sanıklardan Zihni B. ve Levent A'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak suçlarının niteliğinin değişme ihtimali olması sebebiyle tahliye edilmelerine karar verdi.

Tutuklu sanık Muhammet B.'nın ise tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Olay günü güvenlik kameralarının bilirkişi tarafından incelenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK