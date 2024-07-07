Zonguldak'ta müzikhol işletmecisi cinayeti davası sürüyor

Zonguldak'ta müzikhol işletmecisi 44 yaşındaki Tolga Korkmaz'ın öldürüldüğü cinayetin sanığı Muhammet B.'nin yargılanması sürüyor. Korkmaz'ın mahkemede tanık olarak ifade veren eşi C.Y., "Tolga arkasını döndüğünde Muhammet arkasından ateş etti. Onlar kaçtı, biz de ambulansı aradık" dedi.

Olay, Devrek ilçesinde 2 yıl önce Tolga Korkmaz'a ait müzikholde yaşandı. İddialara göre, başka bir müzikholün işletmecisi Muhammet B., babası Zihni B., Levent A. ve Ahmet K. ile birlikte Korkmaz'a ait işyerine gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine önce Levent A. çevreye ateş açarken Muhammet B. de pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'a ateş etti.

Kanlar içinde kalan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın failleri Muhammet B., babası Zihni B. ve Levent A. nöbetçi mahkemece tutuklanırken Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca dört şüpheli hakkında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürme suçuna iştirak ve suça yardım etme suçlarından hapis cezası talep edilerek hazırlanan iddianame Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti; sanıklardan Zihni B. ve Levent A'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak suçlarının niteliğinin değişme ihtimali olması sebebiyle tahliye edilmelerine karar verdi.

Tutuklu sanık Muhammet B.'nin ise tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammet B.'nin yanı sıra tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Tolga Korkmaz'ın eşi C.Y. tanık olarak dinlendi. Olay günü müzikholde bulunduğunu anlatan C.Y., "Ö.Ö., Muhammet'in aradığını söyledi. O sırada içeriden Tolga geldi. Tolga, Muhammet'in metamfetamin sattığını söylemiş. Muhammet'in telefonda Tolga'ya 'Seninle görüşeceğiz' dediğini duydum. Tolga da 'daha sonra konuşuruz' diye cevap verdi. 10- 15 dakika sonra Muhammetler geldi. İçeride müşteriler olduğu için içeri almak istemedik. Muhammet, Levent, babası Zihni, Ahmet K. vardı. Araçta da Z.Ş.B. de vardı. Konuşurken önce Muhammet birine tokat attı, en son Levent silahını çıkarıp Tolga'ya ateş etti. Biz kaçıştık. Kaçtığım esnada Tolga'ya doğru ateş edildiğini gördüm. Arabadan birisi Muhammet'in babasına pompalı tüfeği verdi. O da tüfeği Muhammet'e verdi. Muhammet tüfeği aldı, Tolga'nın kollarına doğru ateş etti. Tolga da beni önümden çekil diyerek itti. Tolga, arkasını döndüğünde Muhammet arkasından ateş etti. Onlar kaçtı biz de ambulansı aradık" dedi.

Sanık Muhammet B. ve babası Zihni B.'nin avukatı ise, "Bütün mesele Tolga Korkmaz'ın 8 kasa bira borcu istendiğinde 'Gece vakti, sen benden bu parayı nasıl istersin' diye çıkmıştır. Muhammet B., babası yerde kaldığında kurtarmak için o anlık heyecan ve stresle hareket etmiştir. Mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan meşru müdafaada sınır aşılması koşulları oluştuğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti; sanık Muhammet B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma; güvenlik kameralarının bilirkişi tarafından incelenmesinin tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını sunması için ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK