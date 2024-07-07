Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta müzikhol işletmecisi cinayeti davası sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta müzikhol işletmecisi Tolga Korkmaz'ın öldürüldüğü cinayetin sanığı Muhammet B.'nin yargılanması devam ediyor. Korkmaz'ın eşi tanık olarak ifade verdi.

Zonguldak'ta müzikhol işletmecisi 44 yaşındaki Tolga Korkmaz'ın öldürüldüğü cinayetin sanığı Muhammet B.'nin yargılanması sürüyor. Korkmaz'ın mahkemede tanık olarak ifade veren eşi C.Y., "Tolga arkasını döndüğünde Muhammet arkasından ateş etti. Onlar kaçtı, biz de ambulansı aradık" dedi.

Olay, Devrek ilçesinde 2 yıl önce Tolga Korkmaz'a ait müzikholde yaşandı. İddialara göre, başka bir müzikholün işletmecisi Muhammet B., babası Zihni B., Levent A. ve Ahmet K. ile birlikte Korkmaz'a ait işyerine gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine önce Levent A. çevreye ateş açarken Muhammet B. de pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'a ateş etti.

Kanlar içinde kalan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın failleri Muhammet B., babası Zihni B. ve Levent A. nöbetçi mahkemece tutuklanırken Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca dört şüpheli hakkında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürme suçuna iştirak ve suça yardım etme suçlarından hapis cezası talep edilerek hazırlanan iddianame Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti; sanıklardan Zihni B. ve Levent A'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak suçlarının niteliğinin değişme ihtimali olması sebebiyle tahliye edilmelerine karar verdi.

Tutuklu sanık Muhammet B.'nin ise tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammet B.'nin yanı sıra tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Tolga Korkmaz'ın eşi C.Y. tanık olarak dinlendi. Olay günü müzikholde bulunduğunu anlatan C.Y., "Ö.Ö., Muhammet'in aradığını söyledi. O sırada içeriden Tolga geldi. Tolga, Muhammet'in metamfetamin sattığını söylemiş. Muhammet'in telefonda Tolga'ya 'Seninle görüşeceğiz' dediğini duydum. Tolga da 'daha sonra konuşuruz' diye cevap verdi. 10- 15 dakika sonra Muhammetler geldi. İçeride müşteriler olduğu için içeri almak istemedik. Muhammet, Levent, babası Zihni, Ahmet K. vardı. Araçta da Z.Ş.B. de vardı. Konuşurken önce Muhammet birine tokat attı, en son Levent silahını çıkarıp Tolga'ya ateş etti. Biz kaçıştık. Kaçtığım esnada Tolga'ya doğru ateş edildiğini gördüm. Arabadan birisi Muhammet'in babasına pompalı tüfeği verdi. O da tüfeği Muhammet'e verdi. Muhammet tüfeği aldı, Tolga'nın kollarına doğru ateş etti. Tolga da beni önümden çekil diyerek itti. Tolga, arkasını döndüğünde Muhammet arkasından ateş etti. Onlar kaçtı biz de ambulansı aradık" dedi.

Sanık Muhammet B. ve babası Zihni B.'nin avukatı ise, "Bütün mesele Tolga Korkmaz'ın 8 kasa bira borcu istendiğinde 'Gece vakti, sen benden bu parayı nasıl istersin' diye çıkmıştır. Muhammet B., babası yerde kaldığında kurtarmak için o anlık heyecan ve stresle hareket etmiştir. Mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan meşru müdafaada sınır aşılması koşulları oluştuğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti; sanık Muhammet B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma; güvenlik kameralarının bilirkişi tarafından incelenmesinin tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını sunması için ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Bakmadan Geçme

Murat Gevrek kimdir? Murat Gevrek Barış Alper Yılmaz'a ne dedi Bugün EURO 2024 maçı yok mu, 7 Temmuz Pazar TRT neden maç yok? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Aile Hükümeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Hükümeti filmi ne zaman, nerede çekildi? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi ne zaman, nerede çekildi? Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eşkıya filmi ne zaman, nerede çekildi? Deha filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deha filmi ne zaman, nerede çekildi? Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Euro 2024 yarı finale hangi takımlar çıktı? UEFA Euro 2024 yarı final maçı ne zaman? SEMİH KILIÇSOY KİMDİR? Semih Kılıçsoy kaç yaşında ve nereli? Semih Kılıçsoy'un hayatı! ZEKİ ÇELİK KİMDİR? Zeki Çelik kaç yaşında ve nereli? Zeki Çelik'in hayatı! TRT SPOR YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ! TRT Spor canlı izleme linki!
Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title