Zonguldak'ta Müze Müdürü ve Muhasebe Mutemedi Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Müze Müdürü ve Muhasebe Mutemedi Gözaltına Alındı
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Karadeniz Ereğli'de müze müdürü Ahmet M. ve muhasebe mutemedi Ferudun E., zimmet, evrakta sahtecilik ve haksız kazanç elde etme suçlarıyla gözaltına alındı. Denetimlerde 2.7 milyon TL'lik usulsüz işlem tespit edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde görev yapan Müze Müdürü Ahmet M. ile muhasebe mutemedi Ferudun E., zimmet, evrakta sahtecilik ve haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli Müzesi'nde 2023 yılından itibaren yapılan denetimlerde 2 milyon 700 bin TL'lik usulsüz işlem tespit edildi. Zimmet iddiaları üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Müze Müdürü Ahmet M. ve muhasebe mutemedi Ferudun E. zimmet, evrakta sahtecilik ve haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Konuya ilişkin adli sürecin devam ettiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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