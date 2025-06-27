Zonguldak'ta Müze Müdürü Gözaltına Alındı, Muhasebe Mutemedi Tutuklandı

Zonguldak'ta Müze Müdürü Gözaltına Alındı, Muhasebe Mutemedi Tutuklandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde müze müdürü ve muhasebe mutemedi, zimmet ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Müze müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, muhasebe mutemedi tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "zimmet, evrakta sahtecilik ve haksız kazanç elde etme" suçlamalarıyla gözaltına alınan müze müdürü, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, muhasebe mutemedi ise tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli Müzesi'nde 2023 yılından itibaren yapılan denetimlerde 2 milyon 700 bin TL'lik usulsüz işlem tespit edildi. Zimmet iddiaları üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Müze Müdürü Ahmet M. ve muhasebe mutemedi Feridun E. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan müze müdürü Ahmet M., adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Feridun E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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