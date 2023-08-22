Zonguldak'ta Muhtarlar Derneği Başkanı ile Husumetli Kişiler Arasında Silahlı Kavga

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat M. ile husumetli olan kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralanırken 2 kişi tutuklandı.

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde yaşandı. Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat M.'nin evinin önüne gelen ve aralarında husumet bulunan Murat A., iddiaya göre silahını çıkartarak ateş etmeye başladı. Mithat M.'nin de karşılık vermesi üzerine Murat A. ile birlikte gelen ve otomobil bulunan Tayfun A. ve İsmail A.'da yaralandı. Mithat M. de kasığından yaralandı. Diğer iki kişi ile birlikte olay yerine gelen Vedat A. ise yara almadan kurtuldu. Silahlı kavga hastanede devam edince Murat A., Mithat M.'nin yakını olduğu öğrenilen Murat M.'yi de ayağından vurdu.

Hayati tehlikesi bulunan İsmail A., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan Murat A. ve Vedat A. jandarma ekiplerince sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mithat M.'nin de tedavisi nedeniyle hastanede gözaltında tutulduğu öğrenildi. - ZONGULDAK