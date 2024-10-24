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Zonguldak'ta Motosikletliye Tır Çarptı: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta Motosikletliye Tır Çarptı: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Zonguldak'ta dönüş yapmak isteyen motosikletliye tır çarptı. Kazada motosiklet hasar gördü ve sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta dönüş yapmak isteyen motosikletliye tır çarptı. Kazada motosiklet adeta hurdaya dönerken sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kilimli sahili yolunda meydana geldi. Batuhan S. 16 HEZ 85 plakalı motosikletiyle dönüş yapacağı sırada kendisine tır çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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