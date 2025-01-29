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Zonguldak'ta Motosiklet Satışı ve Tamiri Yapılan İş Yerlerine Jandarma Operasyonu

Zonguldak'ta Motosiklet Satışı ve Tamiri Yapılan İş Yerlerine Jandarma Operasyonu
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Ereğli ilçesinde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı iki iş yerinde ve iki evde jandarma operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alınırken, dört kişinin ifadesine başvuruldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 iş yerine ve 2 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 4 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Müftü Mahallesi'nde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 işyerine baskın düzenlendi. Alınan arama kararı doğrultusunda 2 ikamette de inceleme yapıldı. Jandarma asayiş komandolarının geniş güvenlik önlemleri aldığı iş yerlerinde narkotik köpeği ile JASAT ekipleri işyerlerindeki motosikletler ve araçlar üzerinde detaylı araştırmasını sürdürüyor. Change motor, şase numarası değiştirme ve narkotik suçlara ilişkin yapılan aramalarda S.C. ve kardeşi S.C.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Öte yandan 4 kişinin de olayla ilgili ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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