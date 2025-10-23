Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Alaplı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Okullar Caddesi'nde meydana geldi. F.M. idaresindeki 67 ABK 889 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosikletten savrulan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa