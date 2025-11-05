Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Akçakoca kara yolu istikametindeki tünelde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklette yolcu olarak bulunan N.L., yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, tünel içinde Alaplı yönüne ilerleyen B.T. yönetimindeki 67 AFU 287 plakalı motosiklet; sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola savruldu.

Motosiklet sürücüsü yara almazken, arkada yolcu olarak bulunan N.L. yaralandı. vatandaşlar durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK