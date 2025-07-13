Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında B.Ç. yaralandı. Kaza, önündeki aracın ani fren yapması sonucu meydana geldi. Yaralı, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi yok.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kepez istikametinde meydana geldi. B.Ç. idaresindeki 67 ADM 371 plakalı motosiklet, ışıklardan kalkış yaptığı sırada önündeki aracın ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü B.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti.

B.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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