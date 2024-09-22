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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Zonguldak-Ereğli kara yolunda bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Zonguldak-Ereğli kara yolu Delihakkı rampası mevkisinde yaşandı. B.T., idaresindeki 67 UE 933 plakalı aracıyla Zonguldak istikametine seyir halindeyken Erdem Aydın (42) idaresindeki 67 AEN 849 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Aydın, savrularak yere düştü. Ağır yaralanan Aydın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aydın, kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Trafik ekipleri otomobil sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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