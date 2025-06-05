Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta meydana gelen kazada, otomobille motosikletin çarpışması sonucu iki genç yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü hastanede kurtarılamazken, yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Kask kullanımının önemi vurgulandı.

Otomobil tali yola dönmek isterken motosikletle çarpıştı: 2 ölü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin üzerinde bulunan iki genç yaşamını yitirdi.

Kaza, Kilimli Sahil Yolu'nun Kilimli istikametinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 67 UC 387 plakalı Volkswagen marka otomobil, tali yola dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde seyreden 67 ACM 213 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu. Motosikletin sürücüsü Bedirhan Kınay (21), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Berk Cebeci ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Berk Cebeci'nin kaskının olmadığı öğrenildi. Kaskın motosiklet kazalarında ölüm ve ağır yaralanma riskini büyük ölçüde azalttığını hatırlatılarak, sürücü ve yolcuların trafik güvenliği kurallarına eksiksiz uyulması gerektiği vurgulandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Murat A.'nın kaza yerindeki ifadesinde, tali yola dönüş yapmak üzereyken kazanın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
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