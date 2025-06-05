Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Tolga B., rampa inişinde yolda bulunan mıcır nedeniyle kazayı yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tolga B. idaresindeki 67 AFF 358 plakalı motosiklet, rampa indiği sırada yolda bulunan mıcır nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.