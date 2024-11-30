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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kepez mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Hasan D. idaresindeki 34 KİE 930 plakalı motosiklet ile ana yolda seyir halinde olan Selattin Ö.'ün kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletle birlikte devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı motosiklet sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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