Zonguldak'ta Minibüsün Çarptığı Kadın Yaralandı: Yaya Geçidi ve Hız Kesici İhtiyacı Vurgulandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına minibüs çarptı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken kemiği kırılan kadının tedavisi sürüyor. Eşi ise gazetecilere "Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Bölgeye yaya geçidi ve hız kesici konulmalı" dedi.

Kozlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Nefise Güven, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda talihsiz kadının bacağındaki kemik kırılırken, eşi Erdoğan Güven yaşananları anlattı. Olay sonrası bölgede yaya geçidi ve hız kesici olmamasına tepki gösteren Güven, yetkililere çağrıda bulundu.

Geçen 15 Nisan günü akşam saatlerinde yaşanan olayı anlatan Erdoğan Güven, "Akşam iş yerinde paydos ettikten sonra minibüslere gidiyorduk. Minibüslere giderken eşim minibüse yöneldi. Arkadaşım beni arabasına davet etti. O arabaya giderken eşime de arkamdan gel, taksiye bineceğiz dedim. Daha sonra eşim biraz geri kaldı. Ben taksiye yöneldiğimde geriye baktım, eşimin sesini duydum. Cırlama, bağırma sesini duydum. Baktığımda işte minibüs de orada duruyordu. Gidip baktığımda önce sol omuzdan ya da sağ omuzdan vuruyor. Yıkıyor, arka tekerlek eşimin bacağının üzerinden geçiyor" dedi.

"Yaya geçidi yok, hız kesici yok"

Güven, kaza sonrası tedavi altına alınan eşinin ameliyata alındığını ifade ederek, "Emniyetin vermiş olduğu raporda şu söyleniyor: Yaya yolundan, yaya geçidinden geçmelidir diyor ama orada ne bir hız kesici var ne bir yaya geçidi var. Şimdi karşıdan karşıya geçmek için uçacak halimiz yok. Yani orada o yolu kullanacaktık" diye konuştu.

Kazanın detaylarını da paylaşan Güven, "Minibüsün de biraz oradaki trafiğin aksaması, sağında ve sonunda arabaların da olması, görüntülerde de var. Bu minibüsün manevra yapıp tekrar yoluna girmesi, eşimde herhalde paniğe yol açtı. Kendini geri çektiği anda ayna vurup, ön taraftan arka tekerlek bacağının üzerinden geçti. Bunun üzerine bacak kemiği kırıldı. Ameliyat ettirdik, çiviyle düzeltildi. Şu anda sağlık durumu biraz iyi ama süreç biraz uzayacak gibi" şeklinde konuştu.

"Ben menfaat peşinde değilim, can yanmasın istiyorum"

Kazadan sonra yaşadıkları zorlukları da dile getiren Erdoğan Güven, "İşlerimiz de aksadı. Yani ne diyeyim, benim istediğim şey değil, kendime bir menfaat sağlamak değil. Ama en azından oraya bir hız kesici ya da yaya geçidi yapılmasını istiyorum. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK