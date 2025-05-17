Zonguldak'ta Midibüs Devrildi: 2 Yaralı

Zonguldak'ta Midibüs Devrildi: 2 Yaralı
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Karadeniz Ereğli ilçesinde rampa inerken kontrolden çıkan midibüs park halindeki cipe çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde kontrolden çıkan midibüs park halindeki cipe çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan A. yönetimindeki 67 AEG 962 plakalı midibüs, rampa inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrilerek yan yattı.

Kazada midibüs sürücüsü Erdoğan A. ile araçta yolcu olarak bulunan Nihal A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların tedavisine başlanırken, devrilen midibüs yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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