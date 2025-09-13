Haberler

Zonguldak'ta Maket Bıçaklı Şahıs Telefoncuya Girdi, Vatandaşlar Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elinde maket bıçağıyla bir cep telefonu dükkanına giren alkollü şüpheli, esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elinde maket bıçağıyla bir telefoncuya giren şüpheli, esnafın ve vatandaşların müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. adlı şahıs, elinde maket bıçağıyla bir cep telefonu dükkanına girdi. Alkollü olduğu belirtilen şahsın tehditler savurması üzerine dükkan sahibi ve çevre esnaf duruma hemen müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle etkisiz hale getirilen şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şahsın amacının gasp mı yoksa başka bir eylem mi olduğu araştırılıyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şahsın dükkan sahibine saldırmaya çalıştığı, ancak dükkan sahibi ve diğer vatandaşların hızla müdahale ederek onu etkisiz hale getirdiği görülüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı

Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.