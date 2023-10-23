Zonguldak'ta Maden İşçisi Cinayeti Sanıkları Hakim Karşısında

Zonguldak'ta 43 yaşındaki maden işçisi Mustafa Kurt'un öldürüldüğü cinayetin ardından tutuklanan biri kadın iki sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar duruşmada birbirlerini suçladı.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 23 Şubat günü Karaelmas Mahallesi'ndeki tek katlı bir lojmanda yaşandı. İddialara göre bir evde TTK'da işçi olarak çalışan Mustafa Kurt bıçaklanarak ağır yaralandı. 43 yaşındaki Mustafa Kurt, sırtından bıçaklanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken evde bulunan Sevilay K. ile olay sırasında evde olduğu iddia edilen erkek arkadaşı Güray Ç. gözaltına alındı.

Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle tutuklu yargılanan Sevilay K. ve Güray Ç., 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mustafa Kurt'u olay gecesi evine alacağını istemek için çağırdığını söyleyen Sevilay K., "Kendisine daha önceden 1-2 bin TL civarı borç para vermiştim. Evde sohbet ederken eşinden ayrıldığını, çocuklarının Hatay'da olduğunu ama gidemediğini söyledi. Çocuklarının fotoğrafını göstermesini istedim. Kızının fotoğrafını görmek için yanına oturdum. Çocuğunun fotoğrafını gösterdi ben de yeğenimin fotoğrafını gösterdim. Bu sırada telefonu Mustafa'ya verdim. Beni boynumdan öptü. Kendisine 'Ne yapıyorsun, evine git artık' dedim. Hemen yanından kalkıp Güray'ın yanına oturdum. Güray çok kıskançtı, sinirlendi ve aralarında itişmeye başladılar. Mustafa bıçağını çekerken Güray elinden alarak onu bıçakladı. Kapıdan çıkarken de arkasından itip sırtından bıçakladı" dedi.

Güray Ç. ise olay gecesi eve gelen Mustafa Kurt ile Sevilay K. arasında Sevilay K.'nın eski kocasıyla ilgili tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma üzerine Sevilay'ın çok sinirlendiğini görünce eliyle bir şey yapmamasını işaret ettiğini söyleyen Güray Ç., "Sevilay bana 'Şimdi bitecek işi' diye mesaj attı. Ben mesajı okuduğum sırada Sevilay arkasından çıkardığı bıçağı Mustafa'nın ayağına sapladı. Boynundan tutup hareket etmesini engellemek için dizini üstüne bastırdı. Daha sonra bıçağı omuz kısmına sallamaya başladı. Sevilay'ı çektim, Mustafa evden çıkarken arkasından koşup sırtından da bıçakladı. Mustafa kaçtıktan sonra 'Sevilay sen ne yapıyorsun polise giderse' dedim. Sevilay da 'Korkma şikayet etmez' dedi" şekline konuştu.

Sanıkların ifadelerinin arıdndan mahkeme olay yerindeki bıçakların incelenmesi, sanık Sevilay K.'nın cezai ehliyetinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edilmesine, Güray Ç.'nın ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ise ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK