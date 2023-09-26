Zonguldak'ta Maden İşçisi Cinayeti: İddianamede Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Zonguldak'ta geçen 23 Şubat akşamı meydana gelen maden işçisi cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan biri kadın iki sanık hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Zonguldak'ta geçen 23 Şubat akşamı 43 yaşındaki maden işçisi Mustafa Kurt'un bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan biri kadın iki sanık hakkında hazırlanan iddianamede müebbet hapis cezası talep edildi.

Edinilen bilgiye göre geçen olay, geçen 23 Şubat akşam 20.30 sıralarında Karaelmas Mahallesi Hal mevkiindeki bir evde meydana geldi. İddialara göre Sevilay K. (38), Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) işçi olarak çalışan Mustafa Kurt'u (43) arayarak borcunu ödemesini istedi. Sevilay K.'nin evine gelen Kurt, bir süre tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından dört çocuk babası maden işçisi sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, evde bulunan Sevilay K. ile olay sırasında evde olduğu iddia edilen erkek arkadaşı Güray Ç. (45) gözaltına alındı.

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Sevilay K., ölen maden işçisinin kendisini öpmeye kalktığını iddia etti. Güray Ç. de olayı kendisinin işlemediğini öne sürerek suçlamaları reddetti. Her iki şüpheli de suçlamaları kabul etmezken, cinayette kullanılan bıçak ve delil sayılabilecek eşyalara el konuldu. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birbirlerini suçlayan iki sanık hakkında hazırlanan iddianamede "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede Sevilay K.'nin Güray Ç.'ye Mustafa Kurt'u kastedip "Şimdi işi bitecek" şeklinde SMS attığı ve olaydan sonra söz konusu telefon ve cinayet aleti olarak kullanılan bıçağın sobada yakıldığı yer aldı.

Sevilay K.'nin ilk olarak cinayeti kendisinin işlediğini söylese de ifade değiştirerek cinayeti Güray Ç.'nin işlediğini anlattı. Ancak Güray Ç. ise suçlamaları reddederek Sevilay K.'yi suçladı. İddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddialara göre Sevilay K.'nin cinayeti işlediği, Güray Ç.'nin ise suça iştirak ettiği değerlendirildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle haklarında haklarında dava açılan 2 sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - ZONGULDAK