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Zonguldak'ta Lise Öğrencisi Öldüren Kazada Tutuklama Talebi

Zonguldak'ta Lise Öğrencisi Öldüren Kazada Tutuklama Talebi
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Zonguldak'ta bir midibüs kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Akın'ın ardından tutuksuz sanık Ramazan A. ve şoför Fikret B. için tutuklama talep edildi. Kazada 18 öğrenci yaralandı, mahkeme duruşması 29 Kasım'a ertelendi.

Zonguldak'ta lise öğrencisi Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği 18 öğrencinin de yaralandığı kazada tutuksuz yargılanan sanıklardan Ramazan A. ile öğrenci servisinin şoförlüğünü yapan Fikret B.'nin tutuklanması talep edildi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde 2022 yılında Fikret B. (67) idaresindeki 67 AT 873 plakalı midibüs kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada lise öğrencisi Büşra Akın hayatını kaybederken 18 öğrenci de yaralandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan şoför araç sahibi Ramazan A. (33) ve babası Müslüm A. (68) ile taraf avukatları ve mağdurlardan Senanur O. ile babası katıldı. Senanur O.'nun babası ise kızının tek böbreğini kaybettiğini söyleyerek "Sigortadan para alınıp alınmadığını soruyorlar. Ben o parayı bu soruyu soran kişiye iade edeyim. Bana kızımın böbreğini iade etsin" dedi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora itiraz eden sanık avukatı "Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmiyoruz. Zira mahkemenizce ne şekilde rapor düzenlenmesine dair ara kararın kurulduğu; ancak Adli Tıp Kurumunun rapor düzenlerken ara kararda belirtilen hususlara göre rapor düzenlemediği kanaatindeyiz. Zira diğer sanık Fikret B. kazadan önce terlediğine ve rahatsızlandığına dair mağdur beyanları dikkate alınmamıştır. Yalnız Fikret B.'nin bir yerde geçer beyanı dikkate alınmıştır. Rapora göre kazadan sonra sanık Fikret'in kalp krizi geçirdiği sabittir. Kazadan önce kalp krizi geçirip geçirmediği hususunda raporda açıklık yoktur" dedi.

Mağdur avukatı ise raporun yeterli olduğunu ve aleyhe hususları kabul etmediklerini ifade ederek "Fikret B. yönünden tekrar rapor alınmasıyla ilgili talebin reddine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme heyeti; dosyanın geldiği aşama, somut deliller, doktor ve kriminal raporlar birlikte olarak değerlendirildiğinde alınacak raporun dosya esasına etki etmeyeceğini ifade ederek yeniden rapor aldırılması talebi kabul etmedi. Açıklanan mütalaada tutuksuz sanık Müslüm A. hakkında beraatine, diğer tutuksuz sanıkları araç sahibi Ramazan A. ve şoför Fikret B. hakkında ise "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mahkeme diğer mağdurların dinlenmesi, rapora ve mütalaaya karşı beyanların verilmesi için 29 Kasım tarihine ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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