Zonguldak'ta Kurban Kesimi Sırasında 2 Yaralı

Zonguldak'ta Kurban Kesimi Sırasında 2 Yaralı
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Kurban Bayramı'nın ilk günü Zonguldak'ta kesim işlemleri sırasında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olaylarda, kurban kesimi sırasında yaralanan 2 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta bayramın ilk saatlerinde başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kesici aletle meydana gelen yaralanmalar sonrası vatandaşlar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Öte yandan yetkililer, kesim işlemlerinin uzman kişilerce yapılmasının, benzer kazaların önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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