Zonguldak'ta Kurban Bayramı Öncesi Güvenlik Denetimleri

Zonguldak'ta Kurban Bayramı Öncesi Güvenlik Denetimleri
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri çeşitli noktalarda huzur ve güven uygulamaları yaptı. Denetimlerde motosikletler, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde aramalar gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin 6 ayrı noktasında eş zamanlı huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda motosikletler, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde aramalar gerçekleştirildi. Denetimlerde çok sayıda araç durdurularak evrak kontrolü yapılırken, kimlik sorgulamalarında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Benzer uygulamaların Kurban Bayramı süresince de devam edeceği belirtildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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