Zonguldak'ta Kripto Varlık Dolandırıcıları Yakalandı

Zonguldak'ta sosyal medya platformu üzerinden kripto varlık yatırım vaadi ile vatandaşları 1 milyon 186 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birine ev hapsi verilirken diğeri de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucu Telegram adlı platform üzerinden "Kripto Varlık Yatırım Vaadi" ile vatandaşları 1 milyon 186 bin lira tutarında dolandıran 2 şüpheli tespit edildi. İzmir ve Karaman'da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Y.A. (27) hakkında ev hapsine karar verildi. G.K. (26) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK