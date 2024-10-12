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Zonguldak'ta Kripto Varlık Dolandırıcıları Yakalandı

Zonguldak'ta Kripto Varlık Dolandırıcıları Yakalandı
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Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden kripto yatırım vaadiyle 1 milyon 186 bin lira dolandıran 2 kişi, yapılan operasyon sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli ev hapsine alınırken diğeri tutuklandı.

Zonguldak'ta sosyal medya platformu üzerinden kripto varlık yatırım vaadi ile vatandaşları 1 milyon 186 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birine ev hapsi verilirken diğeri de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucu Telegram adlı platform üzerinden "Kripto Varlık Yatırım Vaadi" ile vatandaşları 1 milyon 186 bin lira tutarında dolandıran 2 şüpheli tespit edildi. İzmir ve Karaman'da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Y.A. (27) hakkında ev hapsine karar verildi. G.K. (26) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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