Zonguldak'ta Korkunç Kaza: 1 Ağır Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen korkunç kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce eve, sonrasında ise direğe çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde ilçenin Velioğlu Mahallesi eski Perşembe yolu üzerinde meydana geldi. O.A. (26) yönetimindeki 67 AFJ 396 plakalı otomobil, ilçe merkezinden OSB istikametine seyir halinde gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte önce evin duvarına, sonra direğe çarpmasının ardından olduğu yerde durabildi. Otomobil çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü.

Kazada sürücü O.A. ağır şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan S.A. (18) ve Ç.V. (25) isimli şahıslarda yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü O.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK