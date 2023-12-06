Zonguldak'ta Köprü Altında Kaza: Trafik Kilitlendi

Zonguldak'ta çevre yolunda yıkılma çalışması yapılan Fevkani Köprüsü'nün altından geçmeye çalışan tırın dorsesindeki iş makinesi köprüye takılarak düştü. Trafik kilitlendi, iş makinesini kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre kent merkezinden Ankara yolu istikametine giden 74 AAK 871 plakalı iş makinesini taşıyan tır, riskli olduğu gerekçesiyle yıkılma çalışması yapılan köprünün altına takıldı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi tırdan düştü. Yan yatan iş makinesi trafiği kilitleyince uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kapanan yolda ise iş makinesini kurtarma çalışması başlatıldı. - ZONGULDAK