Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Tır Devrildi

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 41 NP 433 plakalı tomruk yüklü tır, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazanın ardından tırın dorsesinde yüklü tomruklar yola savruldu. Bölgeden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Devrilen tırın ve yola saçılan tomrukların kaldırılması için kara yolları ekipleri de çalışma başlattı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tel şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK