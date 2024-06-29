Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Taklalar Attı: 2 Yaralı

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak durabildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. yönetiminde ki 67 ACY 278 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü Osman A. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ZONGULDAK