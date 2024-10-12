Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Perşembe beldesi Sarıkadı Mahallesi Pirahmetler mevkiinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 45 YB 9784 plakalı otomobil, yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü V.K. ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurda yığınına dönen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

zonguldak Güvenlik Jandarma Otomobil İtfaiye Çaycuma 3-sayfa Ulaşım Sağlık Olay

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı

Pilotlar bulutlardan kaçmak için havada tur attı
Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sırbistan İsviçre maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sırbistan İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 13 Ekim EXXEN spor canlı izle Polonya Portekiz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Polonya Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İspanya Danimarka CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.