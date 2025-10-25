Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere Çarptı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durdu. Şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Plajlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 34 VAV 50 plakalı Mercedes marka otomobil, Plajlar mevkiine yaklaşırken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre kazanın, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldiği değerlendirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK