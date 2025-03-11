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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Cip Facianın Eşiğinden Döndü

Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Cip Facianın Eşiğinden Döndü
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Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan cip, çitlere çarparak durdu. Kaldırımda kimsenin olmaması sayesinde büyük bir facia önlendi.

Zonguldak'ı Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda kontrolden çıkan cip, çitlere çarparak durabildi. Daha sonra kaymaya başlayan araç bir bankanın önünde durabildi. Kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi. 23 yaşındaki S.K.'nın idaresindeki 01 GB 742 plakalı Jeep marka cip, bulvar üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araç, yolun sağında bulunan çitlere çarparak durdu. Ancak bir kez daha kontrolden çıkıp kaymaya başlayınca bir bankanın önünde durabildi. Bu sırada kaldırımı kullanan kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza sonrası hem çitlerde hem de otomobil de hasar meydana geldi. Kazanın meydana geldiği olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Faciaya ramak kalınan olayda sürücü S.K.'nin olayın şokunu bir süre üzerinden atamadığı görüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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