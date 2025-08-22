Zonguldak'ta Kömürlükte Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kömürlükte çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tamamen yandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı, ancak kömürlük kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Kürkükler Köyü'ünde sabah 9.00 sıralarında Satı Başaran'a ait evin kömürlüğünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede kömürlüğe yayıldı. Komşuların durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak kömürlük tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

