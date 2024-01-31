Zonguldak'ta Komşusunun Sosyal Medya Hesabını Ele Geçiren Dolandırıcı 10 Bin Lira Dolandırdı

Zonguldak'ta 57 yaşındaki A.G.'nin; komşusuna ait sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılık zanlısı, bir markette başlatılan kampanyadan yararlandırmak istediğini söyleyerek 10 bin lira dolandırdı. Hazırlanan iddianamede dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Edinilen bilgiye göre olay 2022 yılının Aralık ayında Zonguldak'ta yaşandı. Dolandırıcılık zanlısı Y.E.Y. (19) Zonguldak'ta yaşayan A.G.'nin (57) eski komşusuna ait sosyal medya hesabını ele geçirdi. Bu hesap üzerinden A.G.'ye ulaşan zanlı, ulusal bir markette kampanya olduğunu, kampanyadan kendisini de yararlandırmak istediği yönünde mesajlar attı.

A.G. de olanlardan habersiz bir şekilde karşı tarafın eski komşusu olduğunu ve kampanyadan faydalanacağını düşünerek mesajlara karşılık verdi. Bunun üzerine Y.E.Y., işlemlerin tamamlanabilmesi için A.G.'nin banka kartı numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu ve telefonuna gelecek olan tek kullanımlık kodları talep etti.

Y.E.Y., kendisine ulaştırılan bilgilerle A.G.'nin mobil bankacılık bilgilerine erişerek hesapta bulunan 10 bin TL'yi iki seferde kendisine ait hesap numarasına aktardı.

Dolandırıldığını anlayınca polise koştu

Hesabından işlem yapıldığını gören A.G., dolandırıldığını anlayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemeler sonrası tespit edilen Y.E.Y., suçlamaları kabul etmedi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Y.E.Y. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede A.G.'nin dolandırıcılık zanlısı ile yaptığı mesajlaşmalar, banka ve telefon kayıtları delil olarak kabul edildi.

İddianamede Y.E.Y.'nin internet bilişim sisteminin sağladığı kolaylıktan faydalanarak sergileniş itibariyle ustaca ve yoğunca hileli hareketleriyle A.G.'yi aldatıp kendisine yarar sağladığına yer verildi. - ZONGULDAK