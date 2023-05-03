Zonguldak'ta kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen maden işçisi tutuklu yargılanıyor

ZONGULDAK'ta kızı G.V.'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan maden işçisi Murat V. (41), önceki 3 farklı ifadesinde suçunu itiraf etmesine karşın mahkemedeki ilk savunmasında tüm suçlamaları reddetti. Mütalaasını veren savcı, sanığın kızına karşı defalarca nitelikli cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Geçen yıl E.V. annesi F.V.'ye, babası Murat V.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine F.V. karakola giderek şikayetçi oldu. Murat V., çalıştığı maden ocağında yakalanarak gözaltına alındı. Kızına defalarca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat V. hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, Murat V.'nin 'kendi öz çocuğuna karşı 1'den fazla kez nitelikli cinsel istismar' suçundan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanığın ailesinin avukata iletmesiyle sanık hakkında zeka geriliği olduğu gerekçesiyle rapor alınması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanığın ifadesinde herhangi bir tutarsızlık olmadığını belirterek, bu talebi reddetti. Mütalaaya karşı savunma hazırlanması için avukatlara süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.