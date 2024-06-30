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Zonguldak'ta Kıyıya Yakın Bölgede Mayın İmha Edildi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kıyıya yakın bölgede tespit edilen 1 metre büyüklüğündeki mayın, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Operasyon nedeniyle plajlar bölgesine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kıyıya yakın bölgede tespit edilen 1 metre büyüklüğündeki mayın, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde plajlar mevkiinde kıyıya yakın bir bölgede tespit edilen 1 metre büyüklüğündeki mayın, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Operasyon nedeniyle Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren plajlar bölgesine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Mayının imha edilmesi sırasında Karadeniz Ereğli-Alaplı arasındaki karayolu yaklaşık 1 saate yakın trafiğe kapatıldı. Bu süreçte uzun araç kuyrukları oluşurken, patlamanın ardından yol tekrar trafiğe açılarak trafik akışı normale döndü. Yetkililerin olayla ilgili araştırması devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Zonguldak Ereğli Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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