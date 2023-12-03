Zonguldak'ta Kış Lastiği Denetimleri Devam Ediyor

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince kış lastiği denetimleri sürüyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince karayolunda; soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların minimuma indirilmesi için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde "Kış Lastiği ve Donanımı" denetimleri yapıldı. Denetimler sonunda sürücülere, "Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağladığından dolayı zorunlu olmayan araçlar içinde kış lastiğinin takılmasının önemi" konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirtilen tarih aralığında denetim ve kontrollere devam edeceği açıklandı. - ZONGULDAK