Zonguldak'ta Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Kömürlüğe Düştü

Zonguldak'ta Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Kömürlüğe Düştü
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Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili yol kenarındaki kömürlüğe düştü. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarındaki kömürlüğe düştü. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Açelya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 67 EE 238 plakalı Opel marka otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki kömürlüğe düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri, otomobilin içerisine girerek sürücüye ait özel eşyaları çıkardı. Eşyalar, tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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