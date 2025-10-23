Zonguldak'ta Kayıp Genç Kızın Cesedi Bulundu, 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta ailesi tarafından 10 gündür kayıp aranırken cesedi kuyuda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında katil zanlısının ağabeyi ve yengesi de yer aldı.

Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde yaşayan ve 13 Ekim günü ailesinin kayıp ihbarı ile her yerde aranan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cesedi, 19 Ekim günü Koramanlar köyündeki su kuyusunda bulundu. Hayvan otlatmak için geldikleri köyde köylüler tarafından bulunan Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kriminal inceleme sürüyor. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Katil zanlısı olduğu iddia edilen D.B. ise Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısının ağabeyi, yengesi tutuklandı

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan D.B.'nin annesi, D.B.'nin kardeşi ve Hasret Akkuzu'nun arkadaşı serbest bırakıldı. D.B.'nin ağabeyi ve yengesinin yanı sıra olayda kullanılan aracın sahibi olduğu öğrenilen şüpheli ise 'delilleri karartma' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak'a getirilen D.B.'nin sorgusu ise sürüyor. - ZONGULDAK