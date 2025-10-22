Haberler

Zonguldak'ta Kayıp Genç Kızı Bulundu, Katil Zanlısı Yakalandı

Zonguldak'ta Kayıp Genç Kızı Bulundu, Katil Zanlısı Yakalandı
Güncelleme:
Zonguldak'ta su kuyusunda bulunan cesedin 10 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, katil zanlısı Aydın'da yakalandı.

Zonguldak'ta köylülerin su kuyusunda bulduğu cesedin 10 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Aydın'da yakalanırken, gözaltındaki 6 şüpheli adliyeye sevk edildiç

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmak için araziye gelen köylüler tarafından 4 metre derinliğindeki kuyuda bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi için morga kaldırılan cesedin 12 Ekim tarihinden itibaren kayıp olan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olabileceği ihtimali üzerine ailesi Çaycuma Devlet Hastanesi'ne çağrıldı. Aile cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti.

Akkuzu'nun cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Katil zanlısı Aydın'da yakalandı

Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda belli olacağı öğrenildi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Olayın faili olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.B. de Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. D.B.'nin Zonguldak'a getirileceği öğrenildi.

Hasret Akkuzu'nun cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köyüne defnedilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
