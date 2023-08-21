Zonguldak'ta Kaybolan Genç Kız Kardeşine Mesaj Atınca Bulundu

Zonguldak'ta ailesine dondurma almak için bakkala giden 16 yaşındaki genç kız bir daha kendisinden haber alınamayınca polis ekipleri tarafından arandı. Genç kız, kız kardeşine mesaj atarak bulunduğu evi tarif etti ve ailesi tarafından bulundu.

Zonguldak'ta 3 gün önce ailesine dondurma almak için bakkala gittiğini söyleyen bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, kız kardeşine mesaj atınca bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Dilaver Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre 16 yaşındaki Gizemnur A., ailesine "Bakkala gidiyorum dondurma alacağım" dedikten sonra evinden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen genç kızı arayan ailesi bir sonuca ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi. Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran ekipler genç kızı her yerde aradı. Ailesinin ulaşamadığı genç kız, kardeşine mesaj atarak bulunduğu evi tarif etti. Bunun üzerine ailesi polise gitti. Ekiplerle birlikte Terakki Mahallesi'ndeki bir eve gelen aile, genç kızı evde tek başına buldu. İfadesi alınan Gizemnur A., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - ZONGULDAK