Zonguldak'ta kaybolan genç kız erkek arkadaşının evinde bulundu

ZONGULDAK'ta 'Dondurma alacağım' diyerek evden çıkıp, geri dönmeyen Gizemnur A. (16), 3 gün sonra erkek arkadaşının evinde bulundu.

Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta ailesi ile oturan Gizemnur A., 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde annesi Selma A.'e, 'Dondurma alacağım' diyerek evden ayrıldı. Gizemnur eve dönmeyince ailesi, kızlarını aramaya başladı. Kayıp ihbarı üzerine polis, Gizemnur'u bulmak için çalışma başlattı.

Kaybolduktan 3 gün sonra Gizemnur A., kız kardeşine mesaj atıp, erkek arkadaşının evinde olduğunu söyledi ve adres verdi. Harekete geçen polis, Gizemnur'u Soğuksu semtindeki bir evde tek başına buldu. Polis merkezinde ifade verdikten sonra Gizemnur A., ailesine teslim edildi. Aile ise Gizemnur A.'nın erkek arkadaşından şikayetçi oldu.