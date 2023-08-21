Zonguldak'ta kaybolan genç kız dondurma bahanesiyle evden ayrılmış

Zonguldak'ta dondurma almak için bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan genç kız bulundu. Arama çalışmaları sonucunda genç kız, kız kardeşine mesaj atarak bulunduğu yeri tarif etti ve polis ekipleri tarafından bulundu.